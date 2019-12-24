重要通告 港股直擊

植華集團(01842)公布，董事會已獲公司主要股東知會，於12月23日，因Favourable Outcome進行內部重組，其所持有公司1.33億，相當於全部已發行股本13.3%，已按蔡仲言及譚偉棠各自於Favourable Outcome的股權比例轉讓予彼等。

緊隨股權轉讓後及於今日，Favourable Outcome不再持有公司任何股權，並因此不再為公司的主要股東。蔡仲言及譚偉棠的持股分別佔公司全部已發行股本約9.3%及約4%。

公司預期，股權轉讓將不會對營運造成任何不利影響。