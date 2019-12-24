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【北水手影】淨入10.5億 吸騰訊 沽舜宇 建行

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港股平安夜半日市回吐， 恒指低開4點，甫開曾轉升14點，高見27921點，但未有買盤跟進，大市升勢不保，一度轉跌113點，低見27792點，臨近收市前跌幅收窄，最終收報27864，跌42點或0.15%。

北水淨流入10.51億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻科技股錄淨流入，騰訊(00700)有近3億元淨入；美團(03690)有1.75億元淨入；小米(01810)有8318萬元淨入；中芯(00981)有6503萬元淨入；金山軟件(03888)有2613萬元淨入。相反，舜宇(02382)有2.27億元淨走。

內銀方面，中行(03988)有1.24億元淨入；工行(01398)有9384萬元淨入；農行(01288)有4917萬元淨入。相反，北水連日力吸的建行(00939)今日有4994萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：吉利(00175)有4572萬元淨入：萬洲(00288)有2278萬元淨入；麗珠醫藥(01513)有3645萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、中芯、小米、中行、舜宇、美團、工行、萬洲及金山軟件。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、舜宇、小米、美團、中芯、麗珠醫藥、金山軟件、建行、農行及吉利。

 

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