重要通告 港股直擊

華融投資股份(02277)公布，旗下附屬公司出售超人智能(08176)的1087萬股，佔現有已發行股本的2.15%，代價為5763.31萬元。

完成後，估計自出售事項集團將錄得虧損約1030.44萬元，原因為集團於2017年9月按每股6.25元的價格收購銷售股份。出售事項之所得款項淨額約5760萬元，將用作一般營運資金用途

超人智能主要業務活動為高科技機械人技術及輕工機械；提供機上無線局域網及Wifi工程與服務；及開發、分銷及推廣個人護理療程、產品及服務。