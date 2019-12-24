港股直擊 即巿股評

繼續分享明年之選，今日主題是業績增長科技股。

美團(03690)當然是其中之一，今年5月16日叫60元以下吸，今日收報102.3元，潛在獲利空間最少也有70.5%。

根據EJFQ FA+，市場平均預期今年核心盈利增長103.8%，明年增長更達713.4%。

對美團的質疑，不外乎外賣業務毛利率低。美團已打窒最主要對手，外賣業務成堅實用戶基石，不要忘記美團的死敵是阿里系的餓了麼。

擁有大量數據資產之下，美團持續增長的爆發力將來自OTA(Online Travel Agency，線上旅行社)。集團第二季「到店、酒店及旅遊業務」毛利按年由33億元人民幣增長42%至47億元人民幣，雖然毛利率向下，不過是由90.8%輕微下降至88.8%，沒有多少企業能交出此等夢幻級毛利率。

有貨續坐，無貨100元以下吸。

另一選擇是眾安(06060)，原因有二。其一是保險業務可持續增長，集團首11個月，承保保單突破70億張，客戶數目逾4億名，總保費收入超過128億元人民幣。集團今年上半年扭虧後，可預期明年起估值將逐步合理化。

第二是業務模式，「保險與科技」的理念與平保(02318)相同，只不過平保的「兩隻腳」中，保險業務增長放緩。相對地眾安一開頭就沒有傳統保險的羈絆，單是不養經紀，就成為「輕身」的優點。

科技上，金融行業將受惠於國家級的區塊鏈應用，一眾明星級股東可增添說服力。另外，集團在年內獲批的眾安互聯網醫院目前已上線營運；本港虛擬銀行亦已試營；眾安科技亦把業務拓展至日本、馬來西亞和新加坡等地區。題材有多無少。

眾安目前走勢上仍受制30元，吼28元或以下收集。

兩股均以移動平均價7%止蝕，如資金不多可二選一。

陳鎮強

信報分析員

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