港股直擊 即巿股評

隔晚美國耐用品訂單跌2%，遠差過市場預期，但美股照升，港股連升兩日後，平安夜僅半日市，曾回吐過百點後喘穩，成交僅過300億元。

恒指低開4點，報27901，一度轉升14點，高見27921點，但未有買盤跟進，大市升勢不保，一度轉跌113點，低見27792點，臨近收市前跌幅收窄，最終恒指收報27864，跌42點或0.15%，國企指數收造11035，跌16點或0.15%。

長假前夕加上半日市，成交例靜，港股成交只得319.84億元。

個股下跌比例53%，上升比例47%。

即月期指升24點或0.1%，報27880，高水16點，成交9.2萬張。

藍籌股偏軟。騰訊(00700)走低0.3%；大市成交乾，港交所(00388)走低0.9%；國壽(02628)跌0.7%；舜宇(02382)跌0.45%；但中移動(00941)升0.9%；萬洲(00288)漲1.1%，跑贏一眾藍籌。

焦點板塊

內需股：大致受壓，旺旺(00151)跌1.2%；頤海(01579)跌1.6%；海底撈(06862)跌0.9%；青島啤(00168)跌0.6%；內地明年起降進口奶粉稅率，市場擔心競爭加劇，H&H(01112)挫2.9%；蒙牛(02319)跌1.7%；澳優(01717)跌0.7%。

內銀股：國務院總理李克強昨天表示，將會進一步研究採取降準和定向降準等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，內銀股個別走；建行(00939)跌0.7%；工行(01398)降0.5%；光大銀行(06818)跌1.4%；郵儲行(01658)跌1.3%，是包尾國指成分股；民行(01988)與中行(03988)無升跌；農行(01288)升0.3%；招行(03968)微升0.6%；信行(00998)走高0.2%。

5G股：逆市向上。京信(02342)升1.5%；摩比(00947)升1%；長飛(06869)揚2.9%；中興(00763)升1.1%；鐵塔(00788)升0.6%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：創本港掛牌後新高，曾見211元，收市升1%，報210.4元，成交額16.32億元。

中芯(00981)：收市揚4.2%，成交有4.65億元。外電有報道指，華為擔心14納米產品受美國不斷向台積電施壓，華為計劃將部分產品分散到中芯。

童園國際(03830)：全日大升21.8%，成交有288萬元。集團表示，將自出售事項所得款項淨額，考慮向股東派發1.5億元特別股息，並預計在2020年1月8日舉行董事會會議。

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