港股直擊 即巿股評

內地明年起降進口奶粉稅率，市場擔心競爭加劇，乳業股受壓。

雅士利(01230)推4.3%；H&H(01112)挫2.9%；蒙牛(02319)跌1.4%；澳優(01717)跌1.1%；現代牧業(01117)跌1.7%。

財政部發出通知顯示，自明年1月1日起，將對850項商品實施低於最惠國稅率進口暫定稅率，包括乳制品、配方奶粉及乳品加工機械等，其中供嬰幼兒食用的零售包裝配方奶粉稅率，將從15%最惠國稅率，大幅降為5%的暫定稅率。

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