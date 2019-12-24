港股直擊 即巿股評

受中美貿易談判有所進展及歐洲政治局勢等因素明朗化的影響，近期市場投資氣氛明顯轉好，恒指於月中開始急升，上周於高位徘徊，並一度逼近兩萬八千點關口。上周資金持續流入恒指熊證，合約有超過1.4億元流入，而恒指牛證整體則錄得約1800萬元流入。雖然流入熊證的資金比牛證的多出6倍，但如果觀察恒指牛熊證需求及街貨分布圖可見，牛證有明顯轉倉的部署，未必代表看淡的倉位部署大幅多於好倉。

圖中顯示的是高盛網站上的牛熊證需求及街貨分布圖，在12月16及17日，資金流入收回價26500點附近的牛證，在18及19日分別流入收回價26600及26900點附近的產品，直至20日再流入收回價27600點附近的牛證。同時較遠收回價的牛證則見資金流出。值得留意，資金流入的區域不斷上移，而資金流入的區域，其實是當日最貼價的產品。為什麼會有這個現象的出現呢？這是因為當時市場上缺乏貼價、高槓桿牛證的選擇，而這批產品已與當時恒指現貨有不少距離(一度有1300點距離)，在收回風險不大的情況下，已是當時最適合的條款選擇。

那麼為何市場會缺乏貼價牛證呢？這要從目前的發行制度說起，牛熊證由發行商申請至上市需時五個交易日，所以當市況短時間內呈單邊上升或下跌，以及即市波幅擴大的情況下，往往令市場上貼價牛熊證被收回後卻未及有新產品立即填補，導致缺口出現。在前一周早段(12月9至10日)的時候，恒指於26500點附近上落，發行商當時只能申請收回價26500點附近的恒指牛證，因為發行商是不能申請收回價高於現貨價的牛證，熊證則相反。當恒指在前周後期及上周初急升至27800點附近時，市場上是沒有收回價26500點以上的牛證。所以在上周一及二(16及17日)市場上最貼價恒指牛證還是在26500點附近，收回價距離恒指有近1300點差距，資金亦自然選擇了這批當時已經是最貼價、最適合市況的產品。當然發行商亦會立即緊接申請收回價更高的牛證上市，但由申請至上市需時五個交易日，新產品隨後於上周較後時間上市，如周三的收回價約26600點、周四的收回價約26900點以及周五的收回價約27600點等等牛證陸續上市後，資金又很快速地轉移至更貼價的產品身上。

從以上資金跟隨市場上可提供的產品作轉倉/換馬的部署，可見投資者的兩種特質：一是投資者根據市況的變動及產品的供應快速應變，二是投資者一般都能了解到轉倉策略的好處。投資者在沽出收回價較遠、面值較高的產品獲利並利用部份資金買入收回價較近、面值較低的產品，此舉一來可以鎖定利潤，二來可保持較高槓桿。即使新買入較貼價牛證被強制收回，投資者仍可因為轉倉策略鎖定早前的利潤，而不是「一鋪清袋」。但若投資者沒有轉倉而指數重回一開始買入的水平，有可能會把早前的利潤蠶蝕，甚至倒輸，所以靈活操作尤其重要。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。認股證及牛熊證乃無抵押結構性產品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並（如有需要）尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。