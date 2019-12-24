港股直擊 即巿股評

內地降多項進口商品關稅，美股收市再創新高，港股平安夜僅半日市，加上長假臨近，按過往慣例，預計大市成交續靜。

隔晚美股再創新高，主要受惠內地降859項進口商品關稅率，同時波音行政總裁因737 MAX系復飛無期下落，推動道指隔晚高開36點，最多曾升127點，高見28582點，最終收市升96點，報28551點，為連續第3個交易日創收市新高。標指及納指分別上揚0.09%及0.23%，收報3224點和8945點；標指亦是連續第3個交易日創新高，納指更連續第9個交易日創新高，連續創新高日數為自1998年以來最長。

波音為最標青道指成分股，收漲2.9%；迪士尼跌1.5%，為表現最曳藍籌。另外，特斯拉(Tesla)創新高，最高見過422.01美元，收市升3.4%。

傳產油國可能放寬產量限制，紐約1月期油收市升8美仙或0.1%，每桶報60.52美元。倫敦布蘭特2月期油收市升25美仙或0.4%，每桶報66.39美元。

美國經濟數據欠佳，避險情緒驅動下，國際金價周一扳升，創下逾六周新高。紐約2月期金收市升7.8美元或0.5%，每盎斯報1488.70美元，是去年11月6日以來最高。3月期銀收市升27美仙或1.6%，每盎斯報17.499美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較大致受壓。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.39元，較本港收市跌0.16元；騰訊(00700)ADR收報377.33元，低0.47元；國壽(02628)ADR收報21.19元，跌0.16元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.73元，升0.07元；中石油(00857)ADR收報3.86元，微升0.02元；中石化(00386)ADR收報4.62元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.49元，升0.79元；聯通(00762)ADR收報7.16元，微跌0.01元；中電信(00728)ADR收報3.17元，升0.03元。另外，阿里巴巴(09988)美股收造214.83美元，折合209.1港元，比本港收市價208.4元，微升0.3%。

ADR港股比例指數報27892，較周一恒指收市低13點或0.05%。夜市期指收報27882點，升26點，較昨日恒指收市低水24點。恒指昨收報27906點，升35點或0.1%，創7月30日以來收市新高。

滬深港通北向「陸股通」今日暫停，南向同步半日市交易，雙向流動於聖誕節假期後(27日)恢復。

焦點股份

昨日北水沽美團(03690)最多，金額達3.1億元，同時續集中掃內銀股，當中建行(00939)、工行(01398)及中行(03988)分別有5.96億、1.9億和1.64億元淨入。

百濟神州(06160)：代理的瑞複美，上市申請獲中國國家藥品監督管理局受理，該藥用於治療既往接受過至少一項治療的成年多發性骨髓瘤患者。

騰訊(00700)：外電引述德國《商報》報道，騰訊雲歐洲負責人Li Shiwei表示，該公司計劃在2020年在歐洲投資超過100億美元(約780億港元)，其中約三分之一投資在德國。

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