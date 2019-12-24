今日 09:03
重要通告
港股直擊
力世紀(00860)公布，截至9月底止全年業績，股東應佔虧損6.05億元，每股虧損9.26仙，不派息。去年同期虧損9409.6萬元。
期內收入為5.36億元，按年下跌25.2%。
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