今日 20:40
重要通告
港股直擊
星謙發展(00640)公布，截至9月底止，全年股東應佔溢利6603.5萬元，按年上升63.81%，每股盈利10.92仙；派末期息5.2仙。
期內，收益6.92億元，按年增加4.33%。
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