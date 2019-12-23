重要通告 港股直擊

中星集團控股(00055)公布，以總合同價498萬元人民幣(約554.62萬港元)，購置彩色膠印機。

該公司稱，為了配合業務擴充計劃，一直購置各種機器，以進一步提升生產效率並擴大產品線。