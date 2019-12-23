港股直擊 即巿股評

美股上周五三大指數創新高，但內地股市今日挫逾1%，港股聖誕長假前夕好淡爭持，恒指收升35點，大市成交更不足七百億元。

全日北水流入為6.98億元，比上周五的11.98億元，再縮41.7%。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續集中掃內銀股，建行(00939)為今日最多淨買藍籌，全日錄5.96億元淨買；工行(01398)則錄1.9億元淨入；中行(03988)也有1.64億元淨入。另外，國壽(02628)也有9819萬元淨買。

其他較多淨買個股包括神華(01088)、波司登(03998)及融創(01918)，全日分別有1.08億、1.02億和474萬元淨買。

不過，北水沽多隻科技股，美團(03690)全日錄3.12億元淨沽；舜宇(02382)也有2.74億元淨沽；中芯(00981)則有1.96億元淨走；中興(00763)與騰訊(00700)分別有1520萬和1505萬元淨沽。獨小米(01810)有1.96億元淨買。

此外，藍籌豬肉股萬洲(00288)，全日也有2034萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、美團、騰訊、舜宇、中行、工行、小米、中芯、融創及萬洲。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為舜宇、中芯、小米、騰訊、波司登、建行、神華、中興、國壽、美團。