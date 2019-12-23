港股直擊 即巿股評

中美貿易協議及英國脫歐前景明朗化，美國三大指數上周五再創新高，不過A股走低，港股創超過4個半月高位後回吐。

恒指高開153點，報28024點已見全日高，開市後表現反覆，曾倒跌41點，見27830點全日低，受制兩萬八水平，中午收市前回穩，半日升17點，午後反覆偏軟，曾逼近上午低位，尾段靠穩。恒指收報27906點，升35點或0.1%，創7月30日以來收市新高。大市今日升跌股份比例各半。

國企指數今早開報11064點，創5月10日以來新高，收市升22點或0.2%，報11052點。

大市成交額655.51億元，12月10日以來新低。

即月期指收市報27856，跌84點或0.3%，低水50點，成交17.02萬張。

A股尾段沽壓增強，滬指收市挫1.4%；深成指挫1.69%。

美國道指期貨最新升10點，報28492。

藍籌股方面，騰訊(00700)反覆升0.7%；建行(00939)升0.9%；旺旺(00151)創一年半高，收市升1%。相反，友邦(01299)高開低收0.9%；港交所(00388)跌0.2%；聯通(00762)吐1.1%；平保(02318)跌0.8%，連跌六日。

焦點板塊

手機股：二線手機設備股熱炒，通達(00698)飆18.2%，成交額達1.91億元；信利(00732)升6.1%；富智康(02038)升3.4%；高偉(01415)升8%。藍籌瑞聲(02018)升0.6%。相反，另一藍籌舜宇(02382)續回吐，收市跌0.5%，連跌五日。

內房股：個別二線股跑出，美的置業(03990)創新高，收市升2.4%；SOHO中國(00410)升5.1%；中海宏洋(00081)創近兩年高，收市升2.2%；龍光地產(03380)升2.1%。建材股跟升，海螺水泥(00914)創新高，收市升2.4%；中建材(03323)升1.7%；聯塑(02128)升1.9%。

醫藥股：今日另一表現較好板塊，石藥(01093)升2.1%；中生製藥(01177)升2.4%；藥明生物(02269)創新高，收市升0.4%；藥明康德(02359)升1.2%；信達生物(01801)升1.7%；康龍化成(03759)創新高後倒跌1%；愛康醫療(01789)升4.7%；李氏大藥廠(00950)升3.6%；石四藥(02005)升2.4%。

中資券商股：隨A股走低，中信証券(06030)跌1.9%；海通證券(06837)跌1.8%；中金(03908)挫4.2%；中國銀河(06881)跌2.2%；國泰君安(02611)跌2.2%。

焦點股份

半新股：阿里巴巴(09988)曾升1.5%，高見210.2元創本港上市後新高，收市升0.7%，成交額20.67億元。另外，中國飛鶴(06186)和JS環球生活(01691)亦創新高，收市分別升11.8%和升4%；邁科管業(01553)反彈13.8%；時代鄰里(09928)創新低後回升2.8%。

圓通(06123)：市前錄大手成交，股價炒高22.7%，成交額7500萬元。

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