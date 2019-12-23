重要通告 港股直擊

保寶龍科技(01861)公布，以總代價365萬英鎊(約3800萬港元)，購買Sunseeker 86遊艇。代價將由內部資源、銀行借款及一筆免息、無抵押及須於要求時償還的股東貸款撥付。

該公司稱，計劃使用遊艇作為與其原品牌製造(OBM)、合約製造服務(CMS)客戶及供應商，舉行定期業務會議，以及推廣及宣傳活動的場地。

董事會認為，定期舉辦該等業務會議與推廣及社交活動，可加強與業務夥伴的業務關係，並了解最新市場趨勢，透過舒適及放鬆的環境進行緊密交流，是對以設定銷售及推廣策略的有用參考。