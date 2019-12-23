港股直擊 即巿股評

美股勢如破竹，周五三大指數再創新高，不過內地股市唔爭氣，今日見回吐壓力，上指指數3000點大關得而復失，拖累港股高開低走，盤中更一度倒跌。恒指高開153點，見28024點，創7月30日以嚟新高，兼且係半日高位。可惜內地股市無力，港股亦受拖累一度倒跌41點，見過半日低位27830點。其後止跌回升。半日恒指報收27889點，升17點；國指半日報收11036點，升6點。

騰訊(00700)先升後回，380元係短線阻力，半日最高378元，中午倒跌0.1%，報374.8元。其他科網股個別發展，阿里巴巴(09988)曾創210.2元上市新高，半日報收208.8元，升0.8%。之前阿里回調時，阿Man已建議喺190至192元撈貨，中長線阿里應該可以跑贏騰訊。不過嚟到210元附近，又臨近聖誕節長假，暫唔見議追貨住。至於另外兩熱炒新經濟股美團(03690)及小米(01810)則分別跌0.9%及1.3%。

其他重磅股個別發展，友邦(01299)早段一度升逾2%，80元關得而復失，中午報收79.95元，升0.1%。建行(00939)半日升0.6%，旺旺(00151)半日升0.4%，創超過一年半高位。港交所(00388)、大笨象(00005)及平保(02318)分別跌0.5%、0.5%及0.4%，表現較為牛皮。

醫藥股今日反彈，一對龍頭孖寶石藥(01093)及中生製藥(01177)分別升1.9%及2.2%，其他醫藥股普遍上升，市場憧憬即將舉行嘅十三屆全國人大常委會會議，預料將繼續擴大醫保範圍，並推動藥企科研及創新，同時有效降低藥價，料內地將繼續增加基本醫療保障。

至於手設股繼續熱炒，今轉主要靠次一線手設股，不過連做手機殼嘅通達(00698)半日升14.3%，信利(00732)亦升6.1%，其他手設股普遍向上。反而龍頭手設股一升一跌，瑞聲(02018)升1.2%；但舜宇(02382)則回吐，盤中曾跌2.74%，其後跌幅收窄至0.9%。

暫時港股喺28000點前爭持，喺暫時未有其他特別利好消息下，預期港股都係牛皮靠穩，聖誕節假期就到，明日又得半日市，呢兩日不如靜一靜，可以提早收爐。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)