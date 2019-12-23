重要通告 港股直擊

明華科技(08301)公布，接獲聯交所通知暫停買賣公司股份，因聯交所認為公司未能根據GEM上市規則，維持足夠的營運水平或擁有足夠價值的資產支持其營運，以保證公司股份得以繼續上市。

該公司表示，正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與其專業顧問討論，並將積極考慮提交將該決定轉交GEM上市委員會進行覆核的覆核要求。

倘該公司並無於明年1月3日前提出任何覆核請求，則股份將自明年1月6日上起暫停買賣。

明華科技最多急挫近五成，低見0.06元，中午收報0.077元，下挫35.29%。