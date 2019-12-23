港股直擊 即巿股評

中美貿易協議及英國脫歐前景明朗化，美國三大指數上周五再創新高，不過A股走低，港股創超過4個半月高位後回吐。

恒指高開153點，報28024點，創7月30日以來新高，開市後表現反覆，曾倒跌41點，見27830點半日低，受制兩萬八水平，中午收市前回穩。恒指中午收報27889點，升17點或0.1%，大市成交額360.79億元。

國企指數今早開報11064點，創5月10日以來新高，半日升6點或0.1%，報11036點。

A股半日低收，滬指跌0.47%；深成指跌0.51%。

藍籌股方面，友邦(01299)升0.1%；建行(00939)升0.6%；旺旺(00151)創一年半高，半日升0.4%。相反，騰訊(00700)反覆跌0.1%；港交所(00388)跌0.5%；華潤置地(01109)跌0.8%；聯通(00762)跌1.9%。

焦點板塊

手機股：二線手機設備股熱炒，通達(00698)飆14.3%，成交額達1.35億元；信利(00732)升6.1%；富智康(02038)升3.4%；高偉(01415)升6.9%；丘鈦(01478)升1.1%；比亞迪電子(00285)升2.4%。藍籌瑞聲(02018)升1.2%。相反，另一藍籌舜宇(02382)續回吐，曾挫2.7%，見134.9元逾兩周低，半日跌0.9%，暫見五連跌。

醫藥股：為今早另一表現較好板塊，石藥(01093)升1.9%；中生製藥(01177)升2.2%；藥明生物(02269)創新高後倒跌0.8%；藥明康德(02359)升0.9%；康龍化成(03759)創新高，半日微升0.1%；愛康醫療(01789)升4.4%；李氏大藥廠(00950)升1.8%；石四藥(02005)升1.6%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：曾升1.5%，高見210.2元創本港上市後新高，半日升0.9%，成交額12.04億元。

圓通(06123)：市前錄大手成交，半日炒高23.9%，成交額7310萬元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。