港股直擊 即巿股評

波司登(03998)宣布，行使股份購回權，股價今早揚3.1%，高見3.01元，新造3元，仍漲2.7%，成交金額2523萬元。

集團公布，正式決議行使股份購回授權於公開市場購回股份。該公司股東於年8月26日通過決議案，公司獲一般授權可購回公司股份，數目不超過於2019年8月26日已發行股份總數10%。

波司登又指，董事會現有意不時行使該股份購回授權，以現有從經營活動獲得的可動用現金儲備購回股份，並於其後註銷購回股份。

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