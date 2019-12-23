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【異動股】正乾金融遭DQ 股價乾插29%

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正乾金融控股(01152)最新挫28.6%，報0.1元為近一個月低，成交額僅6.03萬元。

集團公布，收到聯交所的函件，指公司未能維持足夠的營運水平及足夠價值的資產支撐其營運，以保證其股份繼續上市，根據條例，公司股份將暫停買賣，但受限於公司覆核權利。

正乾金融有權將聯交所的決定提呈至上市委員會進行覆核。公司正在尋求外部顧問的意見，並將積極考慮進行覆核。待決定是否要求對該決定進行覆核時，公司股份將會繼續買賣。
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