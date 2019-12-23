港股直擊 即巿股評

美國國會眾議院上周三(18日)表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾議案，使他成為繼19世紀1868年的約翰遜(Andrew Johnson)及1998年的克林頓之後，美國史上第三位被彈劾的總統。侵侵涉嫌「通烏(克蘭)」而遭民主黨控制的眾議院(佔233席，共和黨則佔197席)提出兩項彈劾條款，指控他濫用職權以及妨礙國會調查。彈劾案若得到參議院100個議席的三分之二票數通過，特朗普將開創總統受彈劾罷免的先河。

不過，197席共和黨眾議員在濫用職權表決中悉數投反對票(民主黨230議員投贊成票)；至於妨礙國會調查，230位投票的民主黨議員更有一人倒戈，站到共和黨陣營投反對票。共和黨展現的團結精神，幾可肯定彈劾案勢必在執政黨佔53席多數的參議院遭否決。而侵侵在密歇根州出席造勢大會時得知眾議院投票結果後，譏諷民主黨發動彈劾等同「政治自殺」，胸有成竹地揚這自己會笑到最後。

事實上，眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)已表示暫時不會將彈劾案呈送參議院審議；參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)批評民主黨的彈劾是最倉卒及最不公平，又說「我不知道這是什麼手段…，其他眾議院民主黨人似乎建議寧願永不呈交議案，眾議院議長自己對此也不清楚，她的言論有點混亂。」且看已騎上虎背(在眾議院表決彈劾案)的民主黨怎樣收科。

而港股則繼續受惠於中美有望簽署首階段貿易協議的消息，恒指前個星期急升1189點後，上周五收報27871，全周再錄得184點或0.66%升幅。

上周一「搏拳實錄」提到：恒指在中美雙方宣布達成協議(12月13日)之前的兩個交易日，已合共錄得1042點或3.91%升幅，實屬典型的buy on rumor表現。理論上，有buy on rumor就應該會sell on fact，老徐亦早在12日「偷步」沽出27400點的即月call，為原已持有的26600點short put搭建Short Strangle倉。

到了12月16日，老徐在木欄承認當時short call真係「衰衝動」，唯盼27600至27900點的成交量密集區能夠有短暫阻力，恒指若出現超買調整，就立即買入期指call平倉。

恒指上周亦始終未能突破27900點的成交量密集區頂阻力收市。EJFQ圖表則顯示，恒指已經連續6日維持在以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂部之上運行，即是說，恒指隨時會有超買調整。

更值得注意的是，EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，以及高於50天線股份比率的中線市寬，上周五都雙雙與恒指呈「單日熊背馳」。儘管強勢股指數記錄了大戶於12月13日買貨的「痕跡」(見12月18日「搏拳實錄」)，但不能排除大市會sell on fact獲利過聖誕。

老徐