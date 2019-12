港股直擊 即巿股評

美國國會眾議院上周三(18日)表決通過兩項針對總統特朗普的彈劾議案,使他成為繼19世紀1868年的約翰遜(Andrew Johnson)及1998年的克林頓之後,美國史上第三位被彈劾的總統。侵侵涉嫌「通烏(克蘭)」而遭民主黨控制的眾議院(佔233席,共和黨則佔197席)提出兩項彈劾條款,指控他濫用職權以及妨礙國會調查。彈劾案若得到參議院100個議席的三分之二票數通過,特朗普將開創總統受彈劾罷免的先河。

不過,197席共和黨眾議員在濫用職權表決中悉數投反對票(民主黨230議員投贊成票);至於妨礙國會調查,230位投票的民主黨議員更有一人倒戈,站到共和黨陣營投反對票。共和黨展現的團結精神,幾可肯定彈劾案勢必在執政黨佔53席多數的參議院遭否決。而侵侵在密歇根州出席造勢大會時得知眾議院投票結果後,譏諷民主黨發動彈劾等同「政治自殺」,胸有成竹地揚這自己會笑到最後。

事實上,眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)已表示暫時不會將彈劾案呈送參議院審議;參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)批評民主黨的彈劾是最倉卒及最不公平,又說「我不知道這是什麼手段…,其他眾議院民主黨人似乎建議寧願永不呈交議案,眾議院議長自己對此也不清楚,她的言論有點混亂。」且看已騎上虎背(在眾議院表決彈劾案)的民主黨怎樣收科。

而港股則繼續受惠於中美有望簽署首階段貿易協議的消息,恒指前個星期急升1189點後,上周五收報27871,全周再錄得184點或0.66%升幅。

上周一「搏拳實錄」提到:恒指在中美雙方宣布達成協議(12月13日)之前的兩個交易日,已合共錄得1042點或3.91%升幅,實屬典型的buy on rumor表現。理論上,有buy on rumor就應該會sell on fact,老徐亦早在12日「偷步」沽出27400點的即月call,為原已持有的26600點short put搭建Short Strangle倉。

到了12月16日,老徐在木欄承認當時short call真係「衰衝動」,唯盼27600至27900點的成交量密集區能夠有短暫阻力,恒指若出現超買調整,就立即買入期指call平倉。

恒指上周亦始終未能突破27900點的成交量密集區頂阻力收市。EJFQ圖表則顯示,恒指已經連續6日維持在以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂部之上運行,即是說,恒指隨時會有超買調整。

更值得注意的是,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數,以及高於50天線股份比率的中線市寬,上周五都雙雙與恒指呈「單日熊背馳」。儘管強勢股指數記錄了大戶於12月13日買貨的「痕跡」(見12月18日「搏拳實錄」),但不能排除大市會sell on fact獲利過聖誕。

