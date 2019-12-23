港股直擊 即巿股評

已退休的對沖基金經理Stanley Druckenmiller最近在彭博電視訪問上坦白承認：I couldn't have been more wrong(我錯得不能再錯了)。事緣他在去年底時曾警告，投資環境將會惡化，預測股市長期下跌的趨勢在醞釀當中，低回報期將要持續一段頗長時間。到今年6月時更表示，因為美國總統連串針對中國的Twitter推文，他由93%的持倉轉為零持倉，並轉為買入了一些美國國債，減低投資風險。

這位被喻為當代殿堂級的對沖基金經理之一的Druckenmiller，在上世紀九十年代於索羅斯旗下的量子基金操盤多年，更在沽空英鎊一役中一戰成名。離開後創立自己的投資公司，在2010年關閉旗下對沖基金(現轉為家族基金)前，不僅未有一年錄得虧損，更為投資者帶來平均年回報率達30%。

在這個彭博的訪問中，Druckenmiller不禁形容自己過於「保守」；又說自己變得相當「膽小」，已不如往日與其他對基金經理競爭表現時那樣，能夠毫不畏懼地信任自己及進行非常的交易。不過其家族基金今年回報仍勉強達到雙位數字，雖然遠遠落後標普500指數今年累計28%的升幅，但意味Druckenmiller在發現看錯市後，其實亦已着力修正看法和改變投資部署。

事實上，儘管強如Druckenmiller的投資高手，在改變立場時也顯得略為猶疑，某程度上也可能受到「沉沒成本謬誤」(sunk cost fallacy)的影響。可以說，投資者很多時都會不自覺地犯上長期固執已見的毛病，原因是在形成這些觀點或信念時都付出了精力和時間；然而，這些耗費是過去已經付出且不可挽回的，但卻容易讓人陷入這樣的心理陷阱，做出錯誤的決定。

舉個例子，假設投資研發新產品需要1000萬元，但當完90%時，競爭對手已向市場推出同類型的新產品(性能更佳、更具經濟效益)；問題A是，你應否繼續投入最後的100萬元(10%)的研發資金以完成項目﹖反之，在另一埸景下，投入新產品只需100萬元，但同類型的新產品也開始推出市場。問題B是，你應否繼續投入100萬元去研發新產品﹖

訪問結果發現，有逾八成人回答問題A時，會選擇繼續投入餘下10%的資金；與此同時，亦有八成人回答問題B時，會否決投入100萬元研發新產品。顯然，由於前者包含了「沉沒成本」，付出卻得不到預期回報而產生的心理不協調感，結果容易令人作出了應繼續投資的錯誤決定。

參考Druckenmiller最新的觀點，由於重新看好環球經濟能夠穩定地增長，目前持有銅、美股和日股，並且看好加元和澳紙，並同時沽日圓和長期美國國債。沿此思路，筆者認為，由於半導體被廣泛用於智能手機、筆電、5G和汽車等設備，其銷售表現也可視作為關鍵的經濟寒暑表。綜觀北美晶片設備出貨量自今年3月已有見底回升的跡象，趁市場對中美科技戰仍有一定戒心，個別晶片類相關股份亦具有一定的值博率，可騰出部分注碼博明年進一步復甦。

周三(25日)公眾假期，本欄暫停一次，並預祝各位聖誕快樂！

(筆者及相關人士持有Micron的財務權益)

家族辦公室投資經理

徐立言 (本欄每周逢一、三刊出)

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