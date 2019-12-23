港股直擊 即巿股評

中美貿易協議及英國脫歐前景明朗化，美國三大指數上周五再創新高，料港股今早可靠穩。

道指上周五收市升78點或0.28%，報28455。標普500指數升0.49%，報3221點；納指漲0.42%，報8924點。

美國總統特朗普日前在社交媒體貼文，表示與國家主席習近平就兩國的貿易談判舉行「一次非常良好的通話」(a very good talk)，雙方將會安排簽署貿易協議。他其後在佛羅里達州出席活動時稱，美方對中國採取歷來最強硬的手段，中方開始購買大量美國農產品，並再次表示會很快與中國簽署首階段貿易協議。

花旗報告指出，在樂觀預期下，中國將於未來12個月購買約310億至320億美元(約2418億至2496億港元)的美國農產品，較2017年增長30%至35%。

數據方面，美國第三季GDP年率終值按季增2.1%，符預期，前值增2.1%。11月PCE按年升1.5%，10月漲1.4%；個人收入按月升0.5%，勝預期；個人消費支出按月升0.4%，符預期。密歇根大學12月消費信心終值報99.3，按月升2.5，勝預期。

另外，英國國會下議院二讀表決經修訂的「脫歐」方案，結果以358比234票獲得通過。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上周五收市價普遍下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.63元，較本港收市低0.12元；騰訊(00700)ADR收報375.34元，高0.14元；國壽(02628)ADR收報21.18元，低0.12元；中海油(00883)ADR收報12.46元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報3.83元，低0.03元；中石化(00386)ADR收報4.6元，無升跌；中移動(00941)ADR收報64.23元，高0.28元；聯通(00762)ADR收報7.15元，低0.1元；中電信(00728)ADR收報3.11元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27878點，較本港上周五收市高7點。夜市期指收報27949點，較上周五恒指收市高水78點。恒指上周五收報27871點，升70點或0.3%；全周升183點或0.7%；連升三周累飆1524點或5.8%。港股本周或挑戰上周三(18日)造出的27970點、逾四個月高位。

港股本周只有2.5個交易日，當中明天(24日)為半日市。滬深港通北向交易明天暫停，南向明天同步半日市交易，雙向流動於聖誕節假期後(27日)恢復。

焦點股份

金山軟件(03888)：旗下金山雲於12月20日(紐約時間)按保密基準，向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的註冊聲明草擬本。金山雲為該公司之非全資附屬公司，建議分拆完成後，預期金山雲將不再為公司之附屬公司。根據上市規則，建議分拆將構成視作出售公司附屬公司之權益。

華僑城(03366)：透過附屬在市場上大手交易出售合共5733.4萬股天立教育(01773)，每股平均售價3.12元，出售所得款項總額合共約1.79億元。預期出售股份的收益淨額約2640萬元。

中國汽車新零售(00526)：與京東汽車實質展開戰略合作協議簽署進程，升級雙方在各個層級合作水平，實現汽車流通到消費整體價值傳導的體系化賦能實踐，促進融合發展。

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