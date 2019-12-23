即巿股評 港股直擊

濰柴動力(02338)主要生產及銷售柴油機及相關零部件、汽車及主要汽車零部件，另有部分倉庫技術服務。旗下核心產品為發動機、變速箱、車轎及液壓等。除整車整機外，亦提供智能物流及金融等產品，為國內領先綜合汽車和裝備製造企業，於內地的重型卡車發動機行業的市佔率約35%。

集團自家開設國家專業級研發平台，於濰坊、上海、西安、重慶、升州等設立研發中心。在美國、德國及日本亦設有創新中心，並建立全球協同研發平台，以確保技術水平維持世界級。

截至9月底止，首三季純利按年上升17.6%至70.6億元人民幣，營業額上升7.2%至1267.1億元人民幣，毛利率增加0.5個百分點至21.7%，整體表現不俗，亦保持上半年的增速。

而中國第三季GDP按年增速放緩至6%，首三季則增6.2%，較市場預期差，展望全年數字未可樂觀。面對複雜的國內外形勢，明年中國政府主調相信不離促進經濟回穩，預期會推出一系列的穩經濟政策，其中基建動工數量有望提速。另方面，由於較早前提及的環保政策，指出要淘汰「國三」排放標準的重型卡車，此舉料推升重型卡車的替換需求，有助濰柴動力今明兩年的銷售表現。

市佔率進一步提升

踏入下半年，內地重型卡車市場回暖。據第一商用車網統計，國內11月重卡車市場預計銷售達9.4萬輛，按月升3%，按年則增5.3%，是自今年7月以來連續第5個月錄得增長。首11月重卡市場累計銷量107.3萬輛，預計今年全年銷量將超過115萬輛。全年高景氣基本確立，而明年重卡市場仍有支撐，因此濰柴動力值得關注。

隨著濰柴市場佔有率進一步提高，成本控制亦見理想，同時預期公司續成為發動機行業的領導者，後市可值看高一線。以現價計，今年預測市盈率11.2倍，預測股息率3.5厘，估值具提升空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期濰柴動力2019、2020及2021年每股盈利為1.204、1.199及1.166元人民幣，給予12個月目標價17.0港元，相當於今年預測市盈率12.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港) 研究部經理