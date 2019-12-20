香港中旅(00308)過去4個多月，大部分時間處於1.2元至1.3元區間上落，目前股份已擺脫10天線、20天線及50天線阻力，再次挑戰成交量密集區頂部1.31元水平。倘能成功突破，蟹貨阻力驟減，預料有力上試1.53元高位。參考EJFQ.com FA+資料，綜合3個分析員預測，其2019及2020年盈利按年增長率分別為-6.1%及2.7%，預測市盈率為10.29倍，低中位數1.1個標準差，估值便宜。
信報投資研究部
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香港中旅(00308)過去4個多月，大部分時間處於1.2元至1.3元區間上落，目前股份已擺脫10天線、20天線及50天線阻力，再次挑戰成交量密集區頂部1.31元水平。倘能成功突破，蟹貨阻力驟減，預料有力上試1.53元高位。參考EJFQ.com FA+資料，綜合3個分析員預測，其2019及2020年盈利按年增長率分別為-6.1%及2.7%，預測市盈率為10.29倍，低中位數1.1個標準差，估值便宜。
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