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【北水手影】淨入降至12億 買四大行 沽舜宇瑞聲

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美股再創新高，標普升破3200點關，港股昨日回調後，今日反彈70點，成交934億元。

全日北水流入為11.98億元，比上日16.44億元，減少27%。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水今日集中買內銀股，工行(01398)與建行(00939)全日分別有2.03和2億元淨買，為北水最多買入個股首兩位；中行(03988)與農行(01288)分別有1.29億和1.03億元淨買。

中移動(00941)力撐大市，全日有1.65億元淨買；中電信(00728)也有8064萬元淨入；另外神華(01088)則有1.01億元淨入；融創(01918)則錄2533萬元淨入。

科技股小米(01810)也有1.54億元淨入；美團(03690)則錄4411萬元淨買；但騰訊(00700)再有401萬元淨沽。

手機股舜宇(02382)有2.86億沽；瑞聲(02018)也有6752萬元淨流走；另外波司登(03998)亦有5706萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、建行、舜宇、工行、中移動、美團、融創、中行、小米及中電信。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為建行、舜宇、美團、騰訊、神華、小米、融創、農行、波司登及瑞聲。

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