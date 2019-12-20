港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數再創新高，中港股市今日表現反覆，當中國企指數創逾7個月高。

恒指高開34點，開市後曾倒跌59點，見27740點全日低，之後造好，曾升159點，見27959點全日高。中午升102點，午後復走軟，恒指曾倒跌，尾段回穩，收市競價時段嘜高。恒指收報27871點，升70點或0.3%。大市今日下跌股份比例為52%；上升股份比例為48%。

總結全周，恒指升183點或0.7%；連升三周累飆1524點或5.8%。

國企指數收報11030點，升44點或0.4%，創5月8日以來收市新高。國指三周累飆728點或7.1%。

大市成交額934.19億元。

即月期指收市升136點或0.49%，報27940，高水69點。

A股反覆低收，滬指跌0.4%；深成指跌0.65%。

藍籌股方面，領展(00823)購澳洲商廈，獲大和升目標，股價升2.8%；九倉置業(01997)升2.8%；中生製藥(01177)升1.5%；中海油(00883)升0.2%，全周累升6.1%為表現最好藍籌。相反，騰訊(00700)跌0.1%；滙控(00005)跌0.1%；舜宇(02382)跌3.7%。

焦點板塊

指數換馬股：富時羅素收市後把比亞迪(01211)及廣汽(02238)剔出富時中國50指數，分別跌0.1%和1.3%，兩股成交逾4.4億元；兩股位置由藥明康德(02359)及中廣核電力(01816)取代。藥明康德挫3.5%，成交額2.41億元；中廣核電力升1%，成交額2.9億元。同時，富時羅素提高阿里巴巴(09988)可投資權重，由55.17%提升至74.31%，阿里巴巴曾見208.4元創港股掛牌後新高，收市升1.1%，報207元，成交額34.79億元為本周最高。

中資電訊股：三大電訊商跑出，中移動(00941)曾見64.6元近一個半月高，收市升2.4%，錄八連升；聯通(00762)升3.6%；中電信(00728)升1.6%。

內房股：另一跑贏大市板塊，潤地(01109)彈1.5%；中海外(00688)升2.1%；萬科(02202)創逾8個月高，收市升2.2%，其A股升2.09%，萬科昨晚公布，寶能系減持5.65億股，持股佔總股本低於5%；融創(01918)升2.2%；合景泰富(01813)創一年半高，收市升1.9%；綠城中國(03900)創逾一年高，收市升1.5%；中海宏洋(00081)創近兩年高，收市升1.6%。另外，「仙股」嘉年華(00996) 獲呈請人撤回清盤呈請，股價飆28.6%。

澳門股：國家主席習近平結束訪澳門行程，並未如傳聞公布成立交易所，行程內國家只公布澳門居民人民幣滙款限額獲提高；澳門納入保險資金境外可投資地區；推動澳門本地電子錢包在內地使用；組織開展澳門代理見證開戶試點。澳門股回吐，銀娛(00027)跌1.9%；金沙中國(01928)跌1.1%；永利澳門(01128)跌0.2%；美高梅中國(02282)跌1.6%，全周跌足五日；澳博(00880)跌0.7%；信德(00242)吐4.3%。

焦點股份

富力地產(02777)：復牌挫4.2%後曾倒升，收市跌0.9%，成交額10.18億元。集團以每股13.68元配售2.73億股新股，集資約37.35億元。配售價較停牌折讓約7.19%。花旗指批股規模細過預期，續予「買入」評級。

半新股：多股創新高，飛鶴(06186)收市升4.4%；心動公司(02400)飆一成；人瑞人才科技(06919)升7.2%；JS環球生活(01691)升1.3%；康龍化成(03759)升0.9%；Sprocomm(01401)飆23.2%。昨日上市的保利物業(06049)今日表現反覆，創新高後低收0.8%；同樣昨日掛牌的時代鄰里(09928)尋底，創新低後低收5.7%。

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