重要通告 港股直擊

潤東汽車(01365)預料，截至12月底止全年淨虧損按年大幅增加。

該公司2018年度同期虧損15.14億元(人民幣‧下同)，每股虧損1.6元。

潤東汽車解釋，預期虧損擴大，主要由於集團整體新汽車銷售量期內下跌，導致較低售後量及整體營收降低；各大經汽車銷商集團去庫存，意味終端折扣加大，零售價格降幅遠超管理層預期，影響集團該年度整體營收和業績表現。

此外，考慮到汽車市場整體負增長及所收購店舖進行收購後的整合尚未達致預期，集團持續調整業務策略及重組業務營運。