即巿股評 港股直擊

讀者鄧小姐問：「今年錯過了不敢高追中升控股(00881)，點知愈升愈勁，最近其他汽車代理商都好似好轉，明年是否值得買入長揸，永達(03669)、正通(01728)邊隻好呢? 謝謝。」

陳偉聰 友信證券研究部總監

「奔馳是中升在內地代理經銷主打品牌之一，奔馳今年銷情不俗，中升亦在內地開設了不少奔馳經銷店，連同中升代理的另一品牌凌志市佔率增加，中升今年股價大幅跑贏同業，盈利今年料錄高增長。至於永達及正通，來自寶馬經銷業務之盈利佔比較多。由於寶馬今年第三季下調了對經銷商的補貼，因此市場對兩股下半年看法較為悲觀。不過，券商與兩間公司管理層會面後，得悉寶馬明年有意重新增加補貼，這對從事寶馬經銷的汽車代理股屬短期刺激。現在再追入中升並不吸引，相較中升，永達及正通估值屬大落後。兩者間我會選擇永達，因永達的寶馬代理市佔率高於正通，故較具值博率。有意買入的話，可在7元附近入貨，預計短線升幅約一成，7.7元左右可先行食糊。」

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師

「翻查筆者的統計，本人於今年5月27日曾推介中升控股，當天的開市會為17.1元，若以近日高位33.5元去計算，最大升幅約96%。其實中升控股並非今年表現最佳的汽車零售股，板塊中意達利控股(00720)及美東汽車 (01268)分別在今年升了3倍及2倍。至於永達及正通，前者今年升了約48%，後者卻跌了約40%。兩者比較，以永達近期的業績相對較佳。集團在2019年中期的淨利潤為7.82億元人民幣，同比增長1.6%，也較2018年下半年增長41%。同期正通的盈利則錄得倒退。永達代理多個豪華品牌，包括保時捷、寶馬及沃爾沃等品牌。由於買家主要為高端或超高端客戶，受經濟周期的影響會相對較細。若要2選1的話，筆者認為永達會較可取。」

羅崇博 信報首席分析員

「內地豪華車市場增長未見頂，中升是本港上市汽車代理4S的龍頭，本身去年盈利表現也最好，且營業額突破一千億元人民幣，股本回報率亦最高，近20%，EJFQ系統在今年2月22日已為中升發出勢頭能量轉強訊號，至今股價大升六成八，可見趨勢投資法的威力。中升明年是否仍能持續強勢不易估計，不過留意估值已非便宜，預測息率亦低於2%，股價亦已高於券商平均目標價，負債水平亦不輕。相反，屬行業「老二」的永達明年值得留意，寶馬提高明年首季經銷商補貼，此股受惠較大，主席近期增持加上大行唱好，刺激股價自下半年低位勁彈，若稍後確認勢頭能量轉強，可以考慮部署。至於今年大升的美東，『單城單店』策略成功，不過估值明顯偏貴；正通負債水平甚高，汽車金融業務拓展似乎過份進取，暫非長揸之選。」

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