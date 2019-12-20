即巿股評 港股直擊

美股真心係勁，一個中美貿易達成首階段協議消息炒足兩星期，面對國會眾議院通過彈劾總統亦毫無懼色，當然有關彈劾動議仍然要待參議院表決通過，而目前參議院通過彈劾動議嘅可能性極低，侵侵把口當然狂炳眾議院，但心中應該定過抬油。美國隔晚再升，三大指數再創新高，華爾街似乎懶理彈劾動議。

恒指高開43點後，雖然早段曾低過59點，見過半日低位27740點，其後回升再做好，一度升159點，見過半日高位27959點，而期指則曾升穿28000關。中午恒指報收27902點，升102點；國指則報收11044點，升59點。

雖然富力(02777)批股抽水三十幾億元，但大行對其抽手動作睇法多數正面，雖然配股將令每股盈利短期內有所攤薄，但相信公司將通過擴大股權基礎，長遠有助降低負債比率，從而減輕投資者對其高負債嘅憂慮。批股後，富力股價表現仍硬淨，雖然早段曾落過14.12元，但穩守配股價之上。富力批股未有對其他內房股帶嚟負面影響，今日內房股繼續強勢，資金仍然留戀呢個板塊。

領展(00823)靜極思動，公布收購澳洲物業，首次進軍海外，股價半日升3.3%，係表現最出色藍籌股。領展購入一幢位於悉尼物業，喺2%的借貸成本及15%的預扣稅率下，收購對盈利有溫和正面作用。公司喺2025年前，增加海外資產比例，減少對香港物業租金依賴。領展做好，其他陀地地產股亦乘機做好，但升幅不及內房股大，不過喺長假前有咁嘅表現都應該收貨。

阿Man預咗升得勁嘅股份有回吐，早前手機設備股炒到出煙，家下有獲利回吐好正常。舜宇(02382)半日跌2.4%，係半日表現最差藍籌股。其他重磅藍籌窄幅上落，小加同志處女下海減持港交所(00388)，港交所股價半日靠穩無起跌。雖然小加減持幾十萬股相對港交所整體成交濕濕碎，但係一減就減去手中股份過半場，唔通小加都對港交所前景冇信心，怕日後被澳門交易所取代??? 阿Man對於澳門人民幣證券交易所成立，反應都係得啖笑，講真過去十九幾廿年，自回歸祖國懷抱以嚟，香港都曾『被取代』N咁多次，一時又話上海，一時又話深圳，轉過頭又話前海，家陣又嚟澳門。老老實實，香港嘅國際金融中心地位，係要全世界認可，由人哋去endorse我哋，唔係邊個邊個話係就係，況且澳門家下搞嘅係人民幣證券交易中心，人民幣資本賬一日未開放，講乜都係慳番啖氣，幾時先得嚟取代香港，成為國際金融中心，目前點睇呢單嘢，都似係笑話一個。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)