港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數再創新高，中港股市今早反覆靠穩，港股昨日回吐後，上午曾反彈逾150點。

恒指高開34點，開市後曾倒跌59點，見27740點半日低，之後造好，曾升159點，見27959點半日高。恒指中午收報27902點，升102點或0.4%，大市成交額378.71億元。

國企指數報11044點，升59點或0.5%。

A股反覆靠穩，滬指半日升0.19%；深成指升0.04%。

藍籌股方面，領展(00823)購澳洲商廈，獲大和升目標，半日升3.4%；九倉置業(01997)升3.2%；中生製藥(01177)升1.9%。相反，騰訊(00700)跌0.3%；滙控(00005)跌0.1%；舜宇(02382)跌2.4%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

中資電訊股：三大電訊商今早跑出，中移動(00941)曾見64.3元近一個半月高，半日升2.7%，暫錄八連升；聯通(00762)升3.3%；中電信(00728)升2.3%。

內房股：另一跑贏大市板塊，潤地(01109)彈1.9%；中海外(00688)升1.7%；萬科(02202)創逾8個月高，半日升3.6%，其A股升2.64%，萬科昨晚公布，寶能系減持5.65億股，持股佔總股本低於5%；融創(01918)升2.6%；合景泰富(01813)創一年半高，半日升2.6%；綠城中國(03900)創逾一年高，半日升2.1%。

國企工業股：國企改革辦公室召開專題會議，研究國企改革三年行動方案起草工作，受消息刺哈爾濱電氣(01133)升6.4%；洛玻(01108)升2.7%，其A股(600876)升4.29%。另外，內地核電審批停滯超過3年後今年重啟，多個工程項目在第四季開工，東方電氣(01072)升0.9%；上海電氣(02727)升0.4%。

焦點股份

富力地產(02777)：復牌曾挫4.2%，半日倒升0.3%。集團以每股13.68元配售2.73億股新股，集資約37.35億元。配售價較停牌折讓約7.19%。花旗指批股規模細過預期，續予「買入」評級。

嘉年華(00996) ：呈請人撤回清盤呈請。股價半日升21.4%。

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