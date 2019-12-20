即巿股評 港股直擊

依家9點47分，啱啱返到嚟沖好茶，果然真係臨近年尾，個市比我更早收爐，恒指今朝早開市微升34點，報27834點；至依家升幅略為擴大，至升55點，做27856點。小小嘅升幅都推得郁早幾日揀嘅恒指牛(65363)，喺9點50分時證價做緊$0.122，反轉頭望返恒指5分鐘圖，見到SlowSTC(14,3)都差不多到頂了，呢個時間走隻(65363)，點都cover得到之前計落嘅平均買入價$0.114。

去到今日，相信大家多多少少都賺到/幫補到今年份聖誕禮物，而估計大家都準備收爐，我都唔例外，不過點都睇埋今日先。

日線圖上見今日恒指其實同早兩日嘅水平差唔多，不過，保歷加通道就仍然拓闊中，似乎無理到恒指呢三日處於28000點樓下橫行嘅悶局，不咁都好，始終技術上都叫做走返入保歷加通道裡面，就算之後恒指再升都無咁快就被人話佢隊穿牆。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，可能噚日大市跌百零點嘅關係，令到淡友嘅信心增強返，一開就見28000至28099點嗰層重貨區再次見到有逾1000張期指街貨喺度；再上多兩層，即28200至28299點，呢層都唔嘢少，有相當於956張期指。至於被呢兩層重貨夾住嘅28100至28199點都唔弱，有相當於730張期指係度。至於最貼價嘅27900至27999點，呢度雖然只有253張期指，不過按截至10點2分止，恒指最高見過27959點計，呢一層似乎都凶多吉少。

至於下方牛證，終於都有啲再貼價嘅證出現，已經上到26900至26999點，呢度有相當於579張期指，而26800至26899點，同埋26700至26799點都係新增街貨層，不過呢兩層夾埋都只有67張期指咁大把，重貨區喺邊？我諗都唔重要囉，反正第一層街貨同現價都有1000點差距，仍然都係一個咁遠嘅距離，叫個市有咩理由走咁遠路呢？

喺未開牛熊證搜尋器之前都應該係咁諗，因為之前一直都係見到個情況係咁，所以策略未有需要作出改變。但今日一開就發現有唔同，事關已經再有一批新牛證出嚟，最貼價嘅已經攀升至27600至27699點呢度，換言之牛熊證之間嘅差距一縮就縮至得返300點到嘅距離。

距離收窄咗但明白始終熊證街貨係多啲嘅，咁喺取易不取難嘅大前題下，按道理就當然會以殺熊證街貨作為目標啦；一旦殺晒，大市有機會處於兩難局面，到時就真係要悶住過年啦。如是者如果想再追多浸升幅的話，唔係唔可以(我亦都阻止唔到你)，但承如之前所講，動作真係要愈嚟愈快，否則被市反咬一口但走唔切就麻煩啦。

下個禮拜就係普天同慶嘅聖誕，跟住就count down新年，呢啲例牌放假嘅日子又點少得我嘅(事實係個市喺年尾例靜，返嚟都無意思)，【輪證贏家】喺度預祝大家聖誕快樂！新年進步！出年見！(FB照常營業)

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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