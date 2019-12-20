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領展(00823)進軍澳洲悉尼，以36.5億元收購辦公室物業，高開後升幅擴大，現處盤中高位，新造81.1元，揚2.8%，為升幅最大藍籌，成交金額2.4億元。

領展以總代價6.83億澳元(約36.49億港元)，向黑石所管理的若干基金，收購位於澳洲悉尼的辦公室物業。該物業為一幢位於100 Market Street的10層高商業辦公大樓，而該辦公大樓位於悉尼中央商務區的綜合用途發展項目內。

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