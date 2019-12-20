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【異動股】富力挫逾4% 折讓逾7%配股籌37億

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富力地產(02777)折讓逾7%配股籌逾37億，股份今早復牌，輕微高開0.4%後受壓，曾跌4.2%報14.12元，最新跌3%報14.3元，成交逾2億元。

公司公布，以每股13.68元配售2.73億股新股，集資約37.35億元。每股配售價較停牌收報14.74元折讓約7.19%，該批新股佔擴大後的H股總數及股份總數約21.19%及7.81%，集團擬把配售所得款項淨額用於償還境外債務融資，但不會用於償還用作住宅開發建設的借款。

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