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【異動股】世紀集團低開5.7% 市前成交活躍

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前稱「東盈控股」的世紀集團國際(02113)低開5.7%，報0.5元，成交額8760萬元。

成交量達2.01億股，屬上市以來最活躍。當中市前錄五手共1.77億股成交，涉8179萬元，每股作價0.435元。

集團周一(16日)公布，控股股東China Century向杰豹集團出售合共2.25億股，相當於該公司已發行股本28%。

交易完成後，China Century仍持有合共3.35億股，相當於該公司已發行股本約41.65%。

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