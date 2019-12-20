即巿股評 港股直擊

今日分析股份是上海石油化工(00338) 集團於今年10月23日晚上發布2019年第三季度報告顯示，截至今年9月底的股東應佔溢利約16.72億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期約46.60億元，倒退逾64%。而最近五個財年 (2015至2019) 之上半年溢利第三度錄得倒退，實際金額則為最近五個財年之上半年最低，反映去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團已構成一定程度的負面影響。截至今年9月底資產淨值約293.32億元，而截至今年10月底已發行股數約108.24億股，計出每股淨值折合為3.0135港元，相對今年12月16日收報2.27元，市賬率為0.75倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考過去四年 (2015至2018年) 之每年最低市賬率介乎1.00至1.24倍，平均值為1.10倍，高於現時的0.75倍，亦反映現價偏低。平均值相對每股淨值為3.0135元，得出每股合理值為3.31元，較2.27元之潛在升幅為45.81%。而截至今年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約23.48億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.2412港元，對比2.27元之市盈率為9.41倍，參考過去四個財年之每年最高市盈率介乎3.13至11.48倍，平均值為9.96倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.40元，較2.27元之潛在升幅為5.73%。

股息率竟高逾十二厘

另可留意集團於2015至2018年股息漸見增加，從0.1000至0.2500元人民幣，三年累增1.50倍，去年每股股息折合為0.2780港元，相對現價2.27元，計出股息率為12.25%。參考過去三個財年之每年最高股息率平均值為8.27%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.36元，較2.27元之潛在升幅為48.02%。綜合上述三種分析，每股合理值為2.40至3.36元，平均值為3.02元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過33%，連同股息率超過12厘，預期一年回報率超過45%。

力爭完成四目標任務

集團為中國最大的石油化工企業之一，同時亦為全國最大的乙烯生產商。大部分產品銷往中國國內市場，銷售額主要源自華東地區客戶。於2019年中期業績列出對下半年業務展望，管理層表示集團將把安全環保、增效創效作為工作重點，繼續推進生產經營、改革發展各項工作，力爭完成全年目標任務，包括抓好安全環保，營造良好發展環境；抓好系統優化，提升運營增效水準；抓好專案建設和產品研發，加快發展步伐；以及推進改革和隊伍優化，促進科學發展。從以上描述，反映集團表現務實，不過相對筆者上述市盈率為9.41倍，認為集團明年每股盈利增長率才可望突破9.41%。雖然如此，考慮到股價現處五年多低位，認為今年股價仍有上升空間。

自今年3月6日高見4.15元，為2019年暫時高位，之後股價便見反覆向下，至11月14日低見2.07元，高位回落超過50%，這是自2014年7月以來低位，足見股價自今年11月中開始處於低水平。而現價2.27元較2.07元僅差8.81%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.05元或以下買入；保守者則可於1.80元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.00至3.20元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恒指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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