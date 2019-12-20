港股直擊 即巿股評

美股三大指數齊創新高，港股昨日回吐後，今早料於27800點水平靠穩。

道指收市升137點或0.49%，報28376；標指漲0.45%，報3205，歷來首次收高於3200點關；納指上揚0.67%，報8887。

個股方面，Nike第二季盈利按年升32.2%，每股經調整盈利及收入均勝預測，不過市後股價跌逾2%。

數據方面，美國勞工部公布，截至12月14日止當周，首次申領失業救濟人數23.4萬人，按周減少1.8萬人，預期為22.5萬人。

政局方面，美國財長努欽向CNBC稱，「非常有信心」美國與中國可於明年1月初簽定首階段貿易協議。國會參議院周四先後通過兩項開支法案，聯邦政府周六局部停止運作的情況預料將可避免。眾議院則通過《美墨加協定》，財長努欽稱協定將提升美國GDP半個百分點。

紐約1月期油收市升29美仙或0.5%，每桶報61.22美元；2月期油收市升33美仙或0.5%，每桶報61.18美元。倫敦布蘭特2月期油收市升37美仙或0.6%，每桶報66.54美元，連升六日。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.6元，較本港收市低0.2元；騰訊(00700)ADR收報376.34元，高0.74元；國壽(02628)ADR收報21.17元，低0.13元；中海油(00883)ADR收報12.46元，低0.02元；中石油(00857)ADR收報3.82元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.56元，無升跌；中移動(00941)ADR收報62.41元，低0.04元；聯通(00762)ADR收報6.97元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.09元，高0.01元。

ADR港股比例指數報27769點，較本港上日收市低30點。夜市期指收報27879點，升75點，較昨日恒指收市高水79點。恒指昨收報27800點，跌83點或0.3%，守250天線(約27500)。

國務院總理李克強表示，明年經濟下行壓力可能更大，要全面做好「六穩」工作，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，保持經濟運行在合理區間。

焦點股份

指數換馬股：富時羅素早前公布剔出比亞迪(01211)及廣汽(02238)於富時中國50指數，加入藥明康德(02359)及中廣核電力(01816)，將於今日收市後生效。同時，富時羅素提高阿里巴巴(09988)可投資權重，由55.17%提升至74.31%。

港交所(00388)：聯交所權益披露資料顯示，港交所行政總裁李小加於本月18日(星期三)在場內以每股平均價256.53元，出售65萬股港交所股份，套現1.67億元，為李小加上任以來首次出售持有股份。減持股份後，李小加持股量降至40.38萬股或0.03%，持股量下跌0.05個百分點。

富力地產(02777)：按每股配售價13.68元，配售2.73億股H股，淨籌約37.35億元。配售價較停牌前折讓約7.19%。

大昌行(01828)：中信泰富私有化大昌行獲批，預期股份的上市地位將於下月10日撤消。

美團點評(03690)：聯交所權益披露資料顯示，主要股東紅杉資本(Sequoia Capital)，於上周五(13日)悉售持股。不過，美團表示，此次為母基金股份分配給旗下子基金，不代表減持及減持意願，乃屬於基金內部慣常調整，即母基金須定時分配份額予LP。

領展(00823)：以總代價6.83億澳元(約36.49億港元)，向黑石所管理的若干基金，收購位於澳洲悉尼一幢位於100 Market Street的10層高商業辦公大樓，屬首次海外併購。

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