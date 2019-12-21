即巿股評 港股直擊

恒指昨日收27800點，跌83點或0.3%。國指跌38點或0.4%，報10985點。大市成交額792.65億元。今年以來港股的波動較大，中美貿易戰及其他外圍因素如英國脫歐等，一直困擾著港股，但有些事情卻仍然與每年一樣發生，例如IPO熱潮，炒私有化，炒新概念板塊等，還有一樣今年仍沒有出現的就是炒「創業板轉主板」股份，不過預計應到明年初才會出現。

至於炒新概念板塊，今年及明年最大的主題必然是5G概念股，今年下半年以來，5G概念股已不斷被追捧，但預計明年仍會是投資者關注的焦點。本月舉行的中央經濟工作會議便提及到中國明年穩經濟的政策中，基建包括城軌、5G建設等將擔任重要角色，在5G推行初期，最直接受惠的必然是5G相關基建股份，當中中國鐵塔(00788)必然是首選。

該公司今年首三季股東應佔盈利為38.73 億元(人民幣，下同)，按年增加97.5%，期內營收570.41 億元，增6.3%。股東應佔盈利13 億元，按年上升76%。不過業績較市場預期遜色，但筆者認為主要原因是5G 租戶的收入未能在第三季完全反映，因為5G 設備需要較長時間設置及測試，但內地加速發展5G會令該公司的收入增長於未來數年不斷加快。

目前中國鐵塔已經建成交付給運營商的5G基站超過11 萬個，97%都是利用已有的站址資源來改造，簡而言之，就是能以較低的成本來開拓新業務，而且新業務帶來商機將會十分驚人。

其股價今年初升勢強勢，惟到了七月份開始由2.21元高位作出調整，至本月初更曾低見1.56元，其後開始由低位回升，預計升浪仍會持續，目標看2.1元，建議可候1.67元買入，跌穿1.55元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益