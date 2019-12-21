即巿股評 港股直擊 國際財經

在眾議院表決對總統特朗普彈劾案前美國股市周三(18日)表現拉鋸，標普500指數創下歷史新高後反覆偏軟，並以全日最低位收市，惟跌幅僅0.04%。附【圖】所見，技術上，標指繼續沿10天線上移，未有轉淡跡象。估值方面，現價市盈率約21倍，明年預測為19.5倍，不算便宜。

美股今年勢如破竹，截至上周五(13日)的一年間，標指連股息回報共24.36%，卻不及美國《巴隆氏》(Barron's)去年推介10隻股票的平均回報24.75%，反映該著名財經雜誌選股值得參考。

《巴隆氏》每逢12月中會推薦「十大美股」，回顧去年12月14日的清單，一年總回報首三位為蘋果(AAPL)、美國銀行(BAC)和貝萊德(BLK)，分別達68.8%、43.9及34.4%。

3股各有所長。無線耳機AirPods熱賣，Apple Watch、iPhone 11等產品亦持續暢銷，帶動蘋果股價年內屢創新高，是今年以來漲幅最大的道指成分股。金融板塊於聯儲局減息3次後也造好，KBW銀行股指數過去3個月累升12.3%，比標指的6.1%多一倍，當中美國銀行同期進賬17.7%，跑贏大市。據統計，在美股「長牛」推動下，目前全球股票型交易所買賣基金(ETF)資產規模首度突破6萬億美元，不到4年翻了一番，環球最大資產管理公司貝萊德因而水漲船高。

然而，《巴隆氏》去年推薦的其他股份，如達美航空(DAL)，以及兩大能源巨擘雪佛龍(CVX)和Energy Transfer(ET)卻相對失色，Energy Transfer更逆市下跌1%左右。

至於今年，《巴隆氏》挑選的2020年10隻股份，只有Google母公司Alphabet(GOOGL)成功「冧莊」，其餘9隻都是新面孔，包括「股神」畢非德投資旗艦巴郡(BRK/A)、貨運及倉儲業務U-Haul母企Amerco(UHAL)、醫療保險企業Anthem(ANTM)、美國有線電視營運商Comcast(CMCSA)、個人電腦公司戴爾(DELL)、美國最大藥廠輝瑞(PFE)、荷蘭皇家殼牌(RDS/B)、多元化工業集團聯合科技(UTX)，以及剛與哥倫比亞廣播公司(CBS)完成合併的娛樂內容開發商ViacomCBS(VIAC)。

大市今年已累積龐大漲幅，現階段要選出明年尚有不俗升值潛力的股票談何容易？上述10股2020年預期平均市盈率約15.9倍，明顯較標指為低；股息率則達1.7厘，與標指相若。由此可見，《巴隆氏》最新推薦名單已傾向價值投資。

Alphabet擁有全球領先的搜索引擎，算是兼具價值與增長概念的股份，而巴郡旗下大量高質防守股，加上手持創紀錄的現金，在《巴隆氏》2020年薦股清單中必須留意。此外，該雜誌相信能源股於未來10年有望好轉，因行業將縮減在石油和天然氣新項目上的開支，而且股息派發慷慨；其中荷蘭皇家殼牌近年厚待股東，股息率達6.5厘，能夠為股價帶來支撐。另一方面，戴爾預測市盈率7倍以下，並不昂貴，亦宜關注。

信報投資研究部

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