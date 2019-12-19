即巿股評 港股直擊

港股經過一輪上升後出現調整，成交金額亦回落至792億元，可能臨近假期及聖誕節將至，有些人先計數放假出去渡假，聖誕前港股成交可能仍維持低成交水平內徘徊。

今天調整壓力不大

港滙仍強及北水仍繼續眷戀港股，看來資金對港股後市仍然持樂觀看法，今天騰訊(00700)錄2825萬元淨流走，惟北水就繼續掃入內銀股，相信騰訊稍作調整後仍有機會一舉升破380元關口，再度有機會帶領恒指上破28000點關口，中美貿易第一階段後至今已個多星期，市場內開始有套利行動，但北水仍強吸內銀，有傳內地快將有出台刺激經濟行動，市場估計下月內地有望降準，維持貨幣政策寬鬆以確保市場資金充裕，若政策落實對內銀可以幫助做多些生意，所以內銀越升越有，工行(01398)更是強勢之最，於內地降準落實前工行似有力挑戰52周高位6.19元。

A、H股更具吸引力

講回騰訊近日急升錄得資金流入，今天回吐成交少於早前平均升幅之成交，暫未見太大獲利盤湧現，且近日恒指急升基金亦要補倉增持騰訊倉位，未有這麼快取換馬，今天收市U盤時段騰訊買盤更掃高4格收市，人棄我取更表露無遺，若散戶擔心港股假期前有明顯回吐機會，亦可考慮換馬內地 A股ETF，其中安碩A50(02823)或南方A50(02822)ETF，南方A50 近日錄得有外資增購，反映外資對內地股市意欲未必比港股低。中港股市回吐壓力未算大，資金既然仍留戀市場內，短期調整後向上機會較大，未有貨在手投資者反而可考慮聖誕前加點倉位等下月內地落實降準才考慮收割，而有貨者若為中資股類亦未宜空倉可考慮留些過今年聖誕。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。