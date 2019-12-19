即巿股評 港股直擊

上月26日給出數隻明年之選給參與者，早前已發表一隻信達生物(01801)，今年餘下幾篇專欄都會介紹明年之選。

昆侖能源(00135)早於10月31日已介紹過，之後升過一浸，延續今年以來每突破50天線均回的形態。

國家石油天然氣管網集團正式落地，明年將是「三桶油」及旗下附屬的管道資產轉移高峰期。昆能最理想劇本是剝離管道資產，既釋放價值，也可較集中地造燃氣分銷。

隨著俄羅斯天然氣今個冬天的內地燃氣供應已不復見瘋價燃氣現象。反之，11月中旬中國燃氣(00384)更於河北多地，對「煤改氣」農村戶實施分級並限購，如果用戶選擇每立方米2元多人民幣的低價購氣，則必須分次限量購氣；如果選擇每立方米3元多人民幣的高價購氣，則不設上限。網傳原因是過去兩年集團在區內因上游氣價貴而出現虧損。

所謂「河北地區」，更包括雄縣，即習大大的千年大計雄安新區所在地。農村「煤改氣」毛利一向受質疑，也難怪大摩最新唱淡中燃，也反映中下游燃氣分銷商面對的困難。

隨管網公司落地，當中必然由昆能母企中石油(00857)主導，國內油氣管網形成一頭巨獸，加上天然氣大國俄羅斯的穩定供應，管道方面將掌握定價權，有父幹的昆能潛力無疑較大。

昆能股價收報6.97元，根據EJFQ FA+市場20個分析員中，18個叫買，兩個叫持有，距離平均目標價有三成上升空間，睇20周線(現時約6.86元)收集，移動止蝕7%。

陳鎮強

信報分析員

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