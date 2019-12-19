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【北水手影】淨入16億 續吸內銀 沽萬洲 科技股

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港股回吐，恒指高開24點報27908，已屬全日高，開市後倒跌，最多挫208點，低見27675點，之後跌幅收窄，最終收報27800點，跌83點或0.3%。

北水淨流入16.44億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續掃內銀，建行(00939)今日有5.23億元淨入；工行(01398)有2.25億元淨入；中行(03988)有1.11億元淨入；農行(01288)有2.25億元淨入。相反，招行(03968)有6934萬元淨走。

多隻科技股錄淨流出，騰訊(00700)有2852萬元淨走；瑞聲(02018)有5001萬元淨走；中芯(00981)有4272萬元淨走；中興通訊(00763)有1625萬元淨走；丘鈦(01478)有3983萬元淨走。相反，小米集團(01810)有1.16億元淨入；舜宇(02382)有6518萬元淨入。

其他藍籌方面，萬洲(00288)有1.07億元淨走；神華(01088)有7245萬元淨入。

另外，萬科(02202)有5285萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、小米、工行、招行、神華、舜宇、農行、中行及中芯。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、農行、小米、萬洲、丘鈦、萬科、中芯、舜宇及瑞聲。

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