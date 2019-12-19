港股直擊 即巿股評

美國眾議院通過彈劾總統特朗，但市場相信共和黨主導的參議院通過機會微，港股連升兩日後，今早挫逾兩百點後跌幅收窄逾半，守穩27800及250天線(約27500)收市，成交縮至不足八百億元。

恒指高開24點報27908，已是今早高位所在，開市後已升勢不保，加上眾議院通過彈劾特朗普消息，質低港股最多曾挫208點，低見27675點，之後跌勢略喘穩，午後收復失地超過一半失地，最終力守27800，恒指收報27800點，跌83點或0.3%，國指收造10985，跌38點或0.4%。

大市全日成交由昨日的944.16億元，進一步縮減至今日792.7億元。

個股下跌比例56%，上升比例僅44%。

即月期指跌113點或0.4%，報27804，高水4點，成交12.03萬張。

民主黨控制的眾議院稍早就對總統特朗普的兩項彈劾條款作表決，彈劾案下月將交由共和黨主導的參議院展開彈劾審訊，但按目前沒有共和黨人表明支持彈劾，故特朗普在參議院被裁定罪成及被罷免的機會不大。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.4%；昨錄北水淨走的騰訊(00700)，收跌0.5%；大市成交進一步縮減，港交所(00388)跌1%；傳華潤置地(01109)高級副總裁辭職，全日再跌2.1%；但滙控(00005)升0.3%；中移動(00941)收市漲0.6%，連升七日累彈4.1%；九置(01997)向會德豐(00020)收購兩個新加坡物業，九置全日升1.6%，罕有成為升幅最大恒指成分股。

焦點板塊

手機股：丘鈦(01478)先舊後新折讓3%配股，失守配股價13.68元，全日挫5%。其他相關股份沽壓亦大，瑞聲(02018)為跌幅最大藍籌，收跌2.4%；舜宇(02382)微降0.3%；比亞迪電子(00285)跌1.4%；鴻騰(06088)跌2.2%；通達(00698)挫3.8%。

汽車股：受中汽協料內地汽車明年銷量跌2%影響，汽車股普遍下滑，吉利(00175)跌1.4%；廣汽(02238)下滑0.3%；長汽(02333)跌1.6%；北汽(01958)再跌1.8%；華晨(01114)跌1.7%；汽車零件股敏實(00425)挫3.1%；德昌(00179)跌0.3%；耐世特(01316)下滑0.8%，但比亞迪(01211)回升0.4%。

燃氣股：大摩轉軚唱淡中燃(00384)，評級由「增持」直劈至「減持」，目標價由30元下調至25元，全日插6.1%，為包尾國指成分股；潤燃(01193)下滑0.4%；新奧(02688)走低0.8%；港華(01083)走低0.4%。

澳門股：國家主席習近平續於澳門訪問，市場憧憬中央會送大禮，尤其之前市傳成立交易所，澳門股先升後回順，個別更由升轉跌，金沙(01928)轉跌0.1%；銀娛(00027)也降1.3%；澳博(00880)跌0.9%；美高梅(02282)跌0.5%；但信德(00242)仍揚4.2%；永利(01128)則漲2%。

焦點股份

新股：今日有兩隻物管股登場，保利物業(06049)收45.35元，較招股價35.1元，高29.2%，不計手續費，一手200股賺2050元；但由時代地產(01233)分拆的時代鄰里(09928)，收報4.88元，較招股價低5.2%，不計手續費，一手1000股蝕270元。

南方能源(01573)：今早復牌，收市挫13%，旗下已開始商業生產的3座礦場，均於8月18日暫停經營，作自我檢查，暫停經營礦場超過4個月將對集團整體業務及財務表現造成不利影響。

眾安在綫(06060)：持股的眾安銀行率先試業，但股價走軟，收跌2.5%；同樣持股眾安銀行的百仕達(01168)，收漲3.4%。