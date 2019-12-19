今日 17:02
重要通告
港股直擊
管道工程(01865)公布，控股股東兼主席徐源華擬以每股不少於1.23元，配售最多5000萬股，佔該公司現有已發行股本約5.4%。
配售完成後，徐源華透過敏昌持股將由75%降至69.6%。
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