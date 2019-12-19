港股直擊 即巿股評

隔晚美股窄幅上落，幾個指數個別發展，其實中美貿易談判，達成首階段協議呢個好消息，都炒足個幾兩個星期，再樂觀嘅情緒，咁鬼耐時間乜都消化晒。加上下星期又聖誕節假期，基金經理個心都唔知飛咗去邊，美股又新高再新高，完全無需要搞粉飾櫥窗啲整色整水嘢，美股自然發展，咪暫時喺現水平浮一陣，整固一下。

至於港股呢，上星期咁威猛咁升咗過千點，嚟到二萬八之前，呢啲咁嘅大位，出現回吐好正常。恒指早段高開24點後，半日高位27908點見過即掉頭向下，一度最多跌208點，見過半日低位27675點，距離條250日線(27492)點仲有過百點，睇嚟好友連27600都唔想畀佢穿。半日恒指報收27702點，跌181點；國指則報10938點，跌86點。

話咗騰訊(00700)喺380元會遇上阻力，噚日正正係去到呢個位就回頭，今日回吐至半日最低370.4元，半日報收372.2元，跌1.4%。查實騰訊由325元起步，突破340元再升上，出現幾個裂口上升，家下先回補噚日個裂口都正常，只要騰訊仍然守得住360元，都唔會話嗱嗱臨又落返低位。

其他科網股同樣見回吐，不過阿里巴巴(09988)逆市企穩，半日仲錄得0.1%升幅，報202.8元，估計200元應該有不俗支持，有貨喺手又唔使太騰雞。小米(01810)雖然話扭轉長期弱勢，但上星期急升已呈超買，要一口氣再上12元梗有難度，暫時睇吓10元守唔守得住。手機設備股回吐壓力較大，都係嗰句，升得急又升得多，回吐壓力自然大啲。瑞聲(02018)跌3.7%，藍籌之中跑第尾；舜宇(02018)跌1.8%，較次一線嘅高偉電子(01415)同比亞迪電子(00285)，前者盈喜後噚日急升，後者創新高後連跌三日，今日再跌2.2%。除咗手設股之前升得多，有獲利沽盤，丘鈦(01478)配股亦令缸邊友對呢個板塊起戒心，怕其他股份有樣學樣，加上假期將至，當然先沽而後快。

阿Man承認對內地汽車製造股係有啲偏見，呢個板塊自8月中起底回升，每次都同大家講，怕高追有伏而未有推介，錯過咗整個汽車股板塊反彈浪。不過其實除咗吉利(00175)叫累積咗較可觀升幅之外，其他唔少汽車股表現僅屬平平，又或者係衝高之後，升幅水瓜打狗無咗一大截，甚至打回原形。內地中汽協預料明年汽車銷量跌2%，呢個板塊今日隨大市回軟，其實睇真啲，阿Man都唔算錯得晒，喺經濟放緩嘅陰影下，內地汽車銷量實難有太大起色，加上未知貿易戰後，會否開放內地汽車市場予外資，始終呢個板塊都好難睇得好好，即使最強嘅吉利，股價去到16元之前，呢個幾月時間都未能再突破向上，呢幾日走勢開始轉弱，除非呢個板塊有重大利好消息，否則阿Man都係維持原判，炒少一瓣無蝕底。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)