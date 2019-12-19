港股直擊 即巿股評

美國眾院通過兩項彈劾特朗普條款，加上內地股市向下，恒指連升兩日後，今早回吐近兩百點，險守27700關，但仍企在250天牛熊線(現處27492點)上收市。

恒指高開24點報27908，已是今早高位所在，開市後已升勢不保，加上眾議院通過彈劾特朗普消息，質低

港股最多曾挫208點，低見27675點，之後跌勢略喘穩，半日跌兩百點內收市。恒指收報27702點，跌181點

或0.65%，國指收造10938，跌86點或0.78%，大市成交額450.02億元。

民主黨控制的眾議院稍早就對總統特朗普的兩項彈劾條款作表決，彈劾案下月將交由共和黨主導的參議院

展開彈劾審訊，但按目前沒有共和黨人表明支持彈劾，故特朗普在參議院被裁定罪成及被罷免的機會不

大。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)跌1.1%；昨錄北水淨走的騰訊(00700)，中午跌1.4%；滙控(00005)亦降0.2%；港交所(00388)下滑1.1%；九置(01997)為升幅最大恒指成分股，中午漲1%。

焦點板塊

手機股：受丘鈦(01478)配股消息影響，相關股份沽壓大，瑞聲(02018)為跌幅最大藍籌，中午挫3.7%；舜宇(02382)跌1.9%；比亞迪電子(00285)降2.3%；高偉(01415)急吐3.4%；鴻騰(06088)挫3.7%；通達(00698)瀉5.1%；丘鈦先舊後新折讓3%配股，但中午失守配股股，半日大跌8.8%。

汽車股：續受中汽協料內地汽車明年銷量跌2%影響，吉利(00175)跌1.9%；廣汽(02238)與長汽(02333)各跌1.5%；比亞迪(01211)再跌0.7%；北汽(01958)降2%；華晨(01114)跌2.6%；汽車零件股敏實(00425)挫3.1%；德昌(00179)跌0.7%；耐世特(01316)下滑0.1%。

澳門股：國家主席習近平昨午抵達澳門，市場憧憬中央會送大禮，尤其之前市傳成立交易所，澳門股先升後回順，個別更由升轉跌，金沙(01928)轉跌0.9%；銀娛(00027)也降0.9%；澳博(00880)跌2%；但信德(00242)仍揚2.2%；永利(01128)則漲1.4%；美高梅(02282)微升0.2%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：大摩轉軚，評級由「增持」直劈至「減持」，目標價由30元下調至25元，半日挫5.7%，為包尾國指成分股，成交有2.1億元。

南方能源(01573)：今早復牌，半日挫8.4%，旗下已開始商業生產的3座礦場，均於8月18日暫停經營，作自我檢查，暫停經營礦場超過4個月將對集團整體業務及財務表現造成不利影響。

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