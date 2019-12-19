即巿股評 港股直擊

差不多一個星期前，中美貿易談判出現突破性發展，為市場帶來驚喜。上星期四已在公仔箱指拋物線SAR指標出現反手造好訊號，之後果然有運行，以昨日高位計，恒指技術上未算超買，不過騰訊(00700)昨日開出380元，14天RSI升至80以上嚴重超買水平，引來投機淡倉，短暫回調屬正常，恒指先行抖一抖，料於250天線約27500點附近爭持機會較大，明年1月上旬仍有望突破二萬八。

踏入12月，大行密集出報告更新股份目標價，之後才放聖誕長假。用EJFQ「精明選股」，發現目標價較2星期前獲得提升的股份有237隻，當中上調幅度最大的贛鋒鋰業(01772)，上調幅度達24%；最新配股的丘鈦科技(01478)亦獲升目標價18%，至於海天國際(01882)及宇華教育(06169)亦有不俗調幅。

至於大市值股份方面，騰訊(00700)目標價輕微上升，另外阿里巴巴(09988)、友邦(01299)、美團(03690)、安踏(02020)、融創(01918)及小米(01810)上調幅度介乎0.7%至3.7%，看來明年「ATM」策略有一定值博。

至於遭到下調目標價之股份較少，有132隻，較大市值股份包括：建行(00939)、工行(01398)、百威亞太(01876)、恒生(00011)、中銀香港(02388)、煤氣(00003)、百濟神州(06160)、聯想集團(00992)。

今年累積較大升幅的高估值強勢股仍見有沽壓，不敢說是長期圓頂派發，但也應該先避一避。今早在公仔箱介紹留意走勢落後，但最近創出20日新高及成交比率配股之股份。昨日在EJFQ「實戰教室」篩選出東方電氣(01072)，公司主要從事發電設備的製造及銷售，與上海電氣(02727)，哈爾濱電氣(01133)屬於三家行業龍頭。內地核電審批停滯超過3年後今年終於重啟，多個工程項目在第四季真正開工，可以預計到，核電設備龍頭之訂單有望復甦。

東方電氣去年完成收購母公司資產，新增電力電子與控制、金融、物流、貿易、新能源、工業智能裝備等業務，與原有業務發揮協同效應，業績改善。今年頭九個月純利超過 10億元人民幣，按年增長近一成四，毛利率增加 4.3個百分點至 23.7%，預期全年業績平穩增長。

東方電氣的資產負債表相當強勁，負債極低，公司呈大量淨現金；另外，預測市賬率只有0.4倍，即股價較每股資產淨值折讓近六成。有個別外資大行認為東方電氣有被私有化之概念。市場上有6個分析員給予投資評級，5個建議買入，平均目價6.7元，較現價有五成潛力升幅。至於上海之東方電氣A股(600875.SH)近期連升四日，成交明顯增加。東方電氣H股相比其A股之折讓幅度擴大至超過五成。技術走勢正改善，10天線短期有望升穿50天線，今早介紹時約4.41元，現價4.68元，中線先睇4.99元。

羅崇博 (杜比)