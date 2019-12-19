港股直擊 即巿股評

噚日繼續再追牛證，原因仍然都係基於市場上暫時仲未有近牛出現，於是就喺噚日朝早大約11點5分至11點25分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣水平時，小注買入恒指牛(65363)，當時按其高低位計出嘅平均買入價為$0.114。

去到大約下晝1點20分至1點40分，SlowSTC(14,3)重上超買水平，再按(65363)高低位計出平均買入價為$0.1185，計落賺幅就只有3.9%，確實無乜肉食。

不過，愈臨近收市就愈見個市唔多對路，心癢癢、過夜又唔係，唔過夜又無肉食，唔知點算好嘅唔止我一個，結果真係喺臨收市時再出現多次鐘擺，走定唔走呢一鋪就真係視乎個人心態同信心。按尾市15分鐘(65363)高低位做過$0.119/$0.117，平均賣出價$0.118，同下晝點零鐘睇嗰時差唔多，見無起色之下收隊當打個和亦未嘗不可。

今朝早我家老爺比我更早起身，事關一大清早佢要入赤柱影嘢，毛毛雨天本想喺被竇瞓多陣，最後都係醒咗，開電視就見到新聞話美國眾議院仲傾緊彈劾總統特朗普單嘢；到開市後大約20分鐘到，就話已經通過咗，本身恒指今朝早都只係微升24點，開市報27908點咁大把，都唔知係咪呢個消息出爐，恒指就蓬一聲跌過百點，依家10點16分，恒指做緊27789點，跌94點，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)已經落到嚴重超賣水平，依家低位反彈返上緊去。

大市今日係唔係借勢回調就唔知，但借乜都好，技術上今日恒指公粒燭的確係走返入去保歷加通道裡面，而日線圖上SlowSTC(14,3)%K線已作勢準備由高位插穿條%D線，如果話恒指升勢就咁就完，就真係言之過早啦，都講過就算一條幾靚嘅「上升通道」都好，當中總會有啲陰燭出現；就正如你心目中嘅「女神」有幾正都好，都總有一兩個缺點/壞習慣，只係你睇唔到啫。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，承如噚日所指，喺牛熊證搜尋器搵恒指牛時，已經見到有收回價介乎26600至26699點嘅牛證出現，今日呢層街貨終於有數，有相當於491張期指喺度，不過，就算恒指頭先一度跌過百點，最低暫時(至10點23分止)見27750點，但同呢一層牛證街貨仍然仲有一段距離。

再睇埋熊證，最貼價嘅27900至27999點今日見得返200張期指喺度，至於28000至28299點就仍然都係重貨區，但期指張數都見少咗，得返922張期指，開淡倉嘅資金或者上移至28300至28399點，因為呢一層係最多新增期指張數層。

街貨分布無乜太大變化，唯一小心嘅就真係技術分析出現看淡訊號，雖則話「技術分析VS街貨圖」有九成都係街貨贏，但都唔少忽略技術分析贏嗰一成。若然噚日手持牛證仍未放手嘅，搵機會收割；無貨嘅就休息一日，反正下個星期就已經係聖誕節，諗吓買咩禮物好過啦！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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