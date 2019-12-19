港股直擊 即巿股評

市場觀望美國總統特朗普彈劾進展，隔晚美股表現反覆，港股連升兩日後，ADR預料恒指今早將出現回吐。

投資者觀望情緒濃烈下，美股三大指數五連升後，昨晚好淡爭持，標指收報3191點，回落0.04%。道指曾升56點，高見28323點；收市倒跌27點或0.10%，報28239點。納指曾升上8848點高位，收市回順報8827點，仍進賬0.05%。

FedEx業績曳，更降全年盈利預測，股價應聲插一成；波音反彈1.3%，為升幅最大的道指成分股；傳Tesla內地生產的電動車減價兩成，市場憧憬有望帶挈銷量，股價創新高曾見359.22美元，收市漲3.7%；記憶晶片製造商美光科技(Micron)，收市後公布業績比預期佳，全日微升0.1%，盤後則揚4.5%。

美國上周原油庫存減少，但減幅不及預期，紐約1月期油收市跌1美仙，每桶報60.93美元。倫敦布蘭特2月期油收市升7美仙，每桶報66.17美元。

美滙反彈，累金價偏弱，紐約2月期金收市跌1.9美元或0.1%，每盎斯報1478.70美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較大致偏軟。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.8元，較本港收市升0.2元；騰訊(00700)ADR收報377.2元，低0.4元；國壽(02628)ADR收報21.25元，跌0.15元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.41元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報3.84元，微跌0.02元；中石化(00386)ADR收報4.6元，微升0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報62.18元，微升0.08元；聯通(00762)ADR收報6.98元，微跌0.04元；中電信(00728)ADR收報3.09元，微跌0.01元。

ADR港股比例指數報27865，較周三恒指收市低19點或0.07%。恒指昨日收報27884，升40點或0.15%，創逾四個半月收市高位。

焦點股份

騰訊自上周五(12月13日)獲北水連續掃入三個交易日後，昨日再錄北水淨流出，金額達2.67億元。

東風(00489)公布，按每股作價不逾30歐羅，出售法國車廠標緻汽車(Peugeot)母企3070萬股，同時雙方進一步訂立戰略合作協議，包括將DPCA合營期延長至2037年，並引入新品牌。

中鐵建(01186)公布，在董事會上同意分拆鐵建重工，並於上交所科創板上市。鐵建重工發行A股，將用於投資研發與應用項目、生產基地建設項目及補充流動資金。

今日有兩隻新股掛牌，據耀才暗盤交易中心資料顯示，保利物業(06049)暗盤收報40元，較招股價35.1元，升4.9元或13.96%。一手200股，賬面賺980元；由時代地產(01233)分拆的時代鄰里(09928)，暗盤收報5.15元，與招股價相同。