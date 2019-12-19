今日 08:22
重要通告
港股直擊
銀城國際控股(01902)公布，發行於2020年到期1億美元的12.5厘優先票據。
該公司擬將票據發行所得款項淨額用於若干現有債務的再融資及一般公司用途。
眾安頭炮試業 3虛銀下季登場
今日信報
粉嶺公路大樹劏九巴 6死39傷
紀曉風
｜
今日信報
港股波幅擴大 樓市反覆探底
呂梓毅
｜
今日信報
唔係真粉絲 長線講就易
畢老林
｜
今日信報
終院拒上訴許可 區諾軒范國威失議席
【2020】環球股市 先高後低
陸庭龍
｜
財富管理
宏觀環境好轉利中港股市
曾德明
｜
財富管理
三大因素利好港股
王良享
｜
財富管理
華潤置地高級副總裁遲峰傳辭職
香港財經 ｜ 昨日 22:19
中交建傳入股葡萄牙建築商
中國財經 ｜ 昨日 22:33
特斯拉傳降中國產電動車售價逾兩成
國際財經 ｜ 今日 01:31
美股續上揚 關注特朗普彈劾調查案
國際財經 ｜ 昨日 23:05
九倉置業64億購會德豐兩星洲投資物業
重要通告 ｜ 昨日 20:56
中國太平入股中鐵建四附屬公司
重要通告 ｜ 昨日 21:08
眾院表決彈劾案 美股早段靠穩
國際財經 ｜ 昨日 22:48
東風同意標緻雪鐵龍與快意佳士拿合併
重要通告 ｜ 昨日 23:18
蘋果夥亞馬遜和谷歌 制定智能產品兼容標準
國際財經 ｜ 今日 00:00
冠華國際擬一供二 淨籌逾4億
重要通告 ｜ 昨日 21:52
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2019 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞