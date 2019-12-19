即巿股評 港股直擊

本月最爲成功的call當然要屬月初月報捕捉中國A股上證指數低點。

發布月報的時間是12月1日，表示地點位置是12月4日，實際最低在12月3日，目標2987。

其後A股一路大漲，至今日最高3039，超越了目標價，較最低2857點上漲182點，6.3%，十分讓人滿意。

這裏必須要說，從11月開始就中期看好A股並且提出等待低位慢慢收集，11月有一整月的時間收集便宜的籌碼，給予了充分的時間和機會。但實際轉折點卻要等待12月4日，等到時間價格形態滿足條件。

自上月28000出現港股和諧共振高點信號，到12月初底部信號，一個月可能也就一兩次高概率的機會，其他時間要等待，試問有這個耐心嗎？

畢非德總是說，其他人只不過比他想要更快富有，結果他成爲了最富有的那位投資者！

講回正題，做分析使用周期分析也好，波浪分析也好，市場寬度統計也好，最終目的只有一個，就是還原市場原本的樣貌。

市場不斷重複的上落有其自然規律，也有人性不變的因素。重點就是發現這個規律，使用最能反映本質因素的指標。

像前文討論過，阿里巴巴的上市以及可見未來加入恒生指數，會不斷改變恒生指數的成分，那麽恒生指數並不是單純反映香港的經濟狀況。那麽本港的經濟數據不是反映港股的理想指標，反之亦然。如果認爲香港經濟下滑而看淡港股或者恒生指數就容易墮入誤區。

同樣地，很多人如果分析中國A股市場僅以上證指數為參考，這很容易產生誤會。

首先，上證指數的計算方式是以全體上海上市股票的市值為因子加權，而上海又特別多最早上市的國企好像中國石油，銀行股等等。導致該指數更多地是反映周期性的這一類所謂「舊經濟」巨無霸上市公司。

其次，上證指數由於是全體上市股票，新上市的股票在第十一個交易日就自動加入。

基於以上這兩點，舊經濟股份欠缺活力，新股上市後表現欠佳，我認爲是導致上證指數長期不振的部分因素。

我通常會以上證50指數，以及深圳成指作爲參考指標，兩者則更能反映市場的真實情況！

附圖，可見兩個指數中，上證50指數（上方的綫圖）距離今年高位3065僅相差30多點。而深圳成指（下方灰色綫圖），明顯突破了最近整固區，距離今年高點10541點，也僅相差200多點。

分析這兩個指數，會得出完全不一樣的結論，就是市場很强勢，橫行整固之後很容易就創新高。對比上證指數，則似乎還是低位盤旋反彈而已。結論就已經截然不同。

看穿假象，接近本質，才能得出最合適的分析結果和投資策略，是每個投資者最需要留意的事！

通過分析上證50指數與深圳成指兩個指標，可以看出中國A股相當强勢，能夠破新高能夠證明其市場處於上升趨勢，對投資者部署，意義重大！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。